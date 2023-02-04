Подписывайтесь на «АН»:

Telegram

Дзен

Новости

Также мы в соцсетях:

ВКонтакте

Одноклассники

Twitter

Аргументы Недели → В мире 13+

Украинский премьер Шмыгаль распорядился в течение суток отправить в оставшуюся без света Одессу все мощные генераторы

, 17:44 Источник: РИА Новости

Украинский премьер Шмыгаль распорядился в течение суток отправить в оставшуюся без света Одессу все мощные генераторы
Одесса, Приморский бульвар. Фото: Andrey Nekrasov/globallook.com

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль распорядился в течение суток направить в Одессу все имеющиеся у министерства энергетики мощные генераторы.

«Также в город должна быть перевезена газотурбинная электростанция мощностью 25 МВт, предоставленная нашими партнерами из США. Дал также задачу МИД обратиться в Турцию за дополнительной поддержкой в виде судов-электростанций», - сообщил Шмыгаль в своем телеграм-канале.

По его словам, в первую очередь электроэнергией будут обеспечены объекты критической инфраструктуры и многоквартирные дома.

В субботу утром после масштабной аварии на подстанции НЭК «Укрэнерго» вся Одесса и часть Одесского района оказались обесточены. По словам Шмыгаля, эта подстанция неоднократно подвергалась ракетным атакам, в результате чего была сильно повреждена.

Подписывайтесь на Аргументы недели: Новости | Дзен | Telegram

Политика

Еврокомиссия выделит Черногории €1,3 млн для помощи в формировании системы управления человеческими ресурсами

Европейская комиссия по вопросам добрососедства и расширения намерена выделить €1,3 млн на «поддержку органов государственной власти в вопросе предоставления высококачественных услуг гражданам и бизнесу», «а также помощь в формировании системы планирования и управления человеческими ресурсами». Об этом передает RT со ссылкой на соответствующий тендер генерального директората ЕК.

Общество