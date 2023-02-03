Таиланд выдал РФ преступника, обвиняемого в организации заказного убийства

Аргументы Недели → В мире 13+

3 февраля 2023, 20:30 Александр Крохмаль, Журналист Источник: mk.ru

globallookpress.com

5 декабря прошлого года посольство России в таиландской столице сообщило о задержании в Паттайе россиянина, подозреваемого в заказном убийстве соотечественника на территории РФ. Теперь же официальный представитель МВД Ирина Волк отметила, что королевство выдало России её гражданина Игоря Гужина.

«В сопровождении сотрудников НЦБ Интерпола МВД России и ФСИН России из Таиланда экстрадирован Игорь Гужин, - сообщила госпожа Волк, - он обвиняется в организации заказного убийства, совершённого группой лиц по предварительному сговору». Представитель ведомства уточнила, что возвращённый на родину гражданин, согласно версии следствия, в 2017 году решил устранить жителя Самары из-за конфликтов, связанных с ритуальным бизнесом.

Для реализации плана злоумышленник нашёл специальных людей, взявшихся за исполнение «заказа» за 1 млн рублей. Киллеры застрелили конкурента Гужина возле подъезда дома. После этого, обвиняемый скрылся, но благодаря усилиям Интерпола прошлой осенью был обнаружен в Таиланде и там же арестован.