Министр обороны Великобритании: «Волшебной палочки», способной помочь Украине, не существует

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3 февраля 2023, 20:18 Анатолий Гольдман,

Бен Уоллес, Министр обороны Великобритании, в этот четверг выступил на пресс-конференции. На вопрос о возможной поставке реактивных истребителей Украине он ответил, что на свете не существует “волшебной палочки”, способной помочь Киеву в борьбе против Москвы.

В этот четверг в Портсмуте на юге Англии, где находится военно-морская база, Бен Уоллес выступал на пресс-конференции министров иностранных дел и обороны Великобритании и Австралии. Встреча была посвящена вопросам торговли и безопасности. На вопрос о том, поставит ли Великобритания свои истребители Украине, Уоллес ответил, что он не исключает возможности отправки реактивных самолетов, но добавил, что истребители - это не то, что нужно Украине прямо сейчас, и что необходимо сперва рассмотреть практические вопросы. К примеру, время, которое потребуется для обучения украинских сил правильной эксплуатации техники.

“Это не твердое решение”, - добавил он. “На данный момент я не думаю, что это правильный подход. … Что повлияет на этот конфликт в этом году, так это способность украинцев выставить западную бронетехнику против России”.

Как пишет “Reuters”, ответ Уоллеса был не столь четким, однако он указал на то, что сейчас Украине нужно усилить сухопутные войска, и сравнил нынешнюю российскую тактику с атаками живой силы времен Первой мировой войны, когда плотно сконцентрированная пехота превосходила обороняющиеся силы.

"Что нужно украинцам, так это способность формировать военные формирования на местах, чтобы использовать общевойсковой маневр для оттеснения российских войск", - заявил Уоллес во время пресс-конференции. Именно подобный подход, по его мнению, способен помочь Украине противостоять тактике ВС РФ.

“Что им сейчас нужно, так это броня и танки”, - сказал он. “Я думаю, мы должны быть абсолютно уверены, что (самолеты) будут следующим требованием к победе в битве. Но сейчас, я думаю, мы сосредоточены на танках, на сухопутном сражении”.

Премьер-министр Великобритании Риши Сунак заявил в интервью телеканалу “Talk TV”, которое вышло в эфир поздно вечером в четверг, что Великобритания "всегда говорила" Украине о поддержке, в которой она нуждается.

"Наше желание и цель - чтобы Украина выиграла этот конфликт", - сказал он. "Таким образом, дело не только в оборудовании, но и в возможностях и подготовке, которые сопутствуют этому, а также в плане наших союзников, который гарантировал бы им победу".

Ранее в четверг представитель Сунака заявил, что самый быстрый срок, за который пилот может научиться управлять британским истребителем, составляет 35 месяцев, что, безусловно, слишком долго для Украины. "Британские истребители Typhoon и F-35 чрезвычайно сложны, и требуются месяцы, чтобы научиться летать", — заявил он.

Соединенные Штаты пока исключили любые поставки F-16 в Украину, но другие партнеры, включая Польшу, проявили свою готовность в реализации этой идеи. Ему пришлось дать комментарии по этому вопросу после того, как Великобритания исключила отправку своих боевых самолетов публично.