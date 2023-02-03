Истребители F-16 для Украины: новый виток эскалации?

Аргументы Недели → В мире 13+

3 февраля 2023, 20:16 Анатолий Гольдман,

Еще недавно в прессе широко обсуждались поставки тяжелого вооружения Украине. Запад отчетливо дал понять, что у него достаточно решимости идти на дальнейшую эскалацию конфликта без оглядки на возможные последствия. Сейчас же обсуждается возможность поставки Украине истребителей F-16. Будет ли в конечном счете принято решение и чего ожидать?

Если обрисовывать ситуацию между “союзниками” по блоку НАТО, то все происходит следующим образом: Киев просит о передовой системе вооружения, Администрация Байдена говорит "нет", но при этом предполагает, что Украина могла бы получить такой же тип оружия от своих европейских соседей в два раза быстрее. Страны НАТО в Европе отказываются отправлять на Украину что-либо, что могло бы спровоцировать Россию, если только Соединенные Штаты не окажутся рядом с ними. В конце концов, после нескольких месяцев обсуждений администрация Байдена говорит "да", ворота к большому количеству оружия открываются. Так происходит буквально каждый раз и с каждым видом вооружения. Например, системы противовоздушной обороны “Patriot”, которые Байден изначально не хотел поставлять Украине, но потом резко передумал. То же самое произошло и с тяжелой техникой, которую Франция и остальные страны Европы решились поставить сразу после отправки американских “Bradley” и “Abrams” Украине. Следующим пунктом идут истребители, которые пока что никто поставлять не хочет. Украина требует десятки истребителей как для своего контрнаступления на Юге, так и для обороны на Востоке страны.

Издание “The New York Times” пишет, что после того, как Байден сказал “нет” на вопрос о возможном предоставлении Соединенными Штатами истребителей F-16 Украине, высокопоставленные чиновники быстро отреагировали на последующие разговоры.

“Некоторые заявили, что “нет” Байдена не мешает администрации позже принять решение о предоставлении F-16 или, что более вероятно, разработать соглашение, которое позволило бы другой стране отправлять свои собственные F-16 американского производства в Украину”. То сейчас в действии можно наблюдать классическую схему поставок вооружения режиму Зеленского. Не стоит питать иллюзий по этому поводу, первоначальное “нет” сменится на “да”, нужно лишь время.

“Мы постоянно разговариваем с украинцами, и мы постоянно говорим с нашими союзниками и партнерами о возможностях, которые им нужны”, - заявил журналистам во вторник представитель Совета национальной безопасности Джон Ф. Кирби.

Андрей Ермак, главный советник президента Владимира Зеленского, заявил в своем телеграмм-канале, что “работа по получению истребителей F-16 продолжается”, добавив, что Украина увидела “позитивные признаки со стороны Польши, которая готова передать их в координации с НАТО”. Однако заявляется, что такие переводы будут поступать из Дании или Нидерландов. Кабинет министров этих стран рассмотрит запрос Киева на F-16 с “непредвзятостью”, цитирует голландский новостной сайт NL Times слова министра иностранных дел Вопке Хукстры, сказанные в прошлом месяце. Сами Нидерланды располагают порядка 40 истребителей F-16, которые могут быть переданы в случае перевооружения на более новые F-35.

Спустя время истребители, без сомнения, будут переданы. Нидерланды будут использоваться как прощупывание почвы, после них к поставке вооружений Украине присоединятся остальные страны Европы вместе США.