Financial Times: Переломный момент сражения за Бахмут уже не за горами

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3 февраля 2023, 20:06 Анатолий Гольдман,

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Бои за город идут еще с августа. Несмотря на отсутствие смысла в удержании города ВСУ продолжают отчаянно его оборонять, теряя каждый день “трехзначное число” солдат. После интенсификации боевых действий в ноябре-декабре, когда к городу было приковано внимание всего мира, бои за Бахмут прозвали “мясорубкой”. И сейчас, как пишет западная пресса, “мясорубка” близка к развязке.

“После восьми месяцев ожесточенных боев российские войска наступают на город с трех направлений, в результате чего главная линия снабжения Украины оказалась под серьезным давлением, а Киев перед мучительным выбором, какой ценой удержать свои позиции”, — с таких слов начинается свежая статья от “Financial Times”.

Несмотря на слова аналитиков о том, что Бахмут не имеет большого военного значения, город стал “центром как украинского сопротивления, так и стремления Москвы восстановить боевой импульс”. Украинская сторона прозвала его “крепостью Бахмут”, потому что его оборона устояла после непрекращающихся тяжелых боев и таких же обстрелов. А “Бахмут стоит” стало боевым кличем, который используют солдаты, а также президент Владимир Зеленский в своих ночных обращениях.

Город, став символом “сопротивления”, полностью затмил понятие военной целесообразности. Несмотря на большую цену, которую Украина платит за его удержание, приказа об отступлении так и не последовало. Как дальше пишут в статье, “благодаря безжалостным обстрелам и атакам российских войск за последние недели удалось захватить несколько городов и деревень вокруг Бахмута”. Последним наиболее заметным успехом стал захват города Соледар, находящегося в 15 км к северу.

Также в статье признают, что главную роль в штурме Бахмута и его окраин сыграли штурмовые подразделения группы “Вагнер”, состоящие из завербованных заключенных, однако “хорошо обученные российские регулярные войска также поддерживают бойцов Вагнера в их попытке окружить город”. Институт изучения войны, базирующийся в США, подтвердил это. “Введение российских сил на бахмутскую линию фронта компенсировало кульминацию наступления группы Вагнера и сохранило инициативу для российских операций вокруг города”, - говорится в докладе. Именно они сыграли решающую роль в создании оперативного окружения города.

Украинское командование продолжает отрицать патовость своей ситуации. “Шоссе на Бахмут не перекрыто”, - заявил во вторник по государственному телевидению представитель восточного командования вооруженных сил Украины Сергей Череватый. Но на следующий день Конрад Музыка, директор Rochan Consulting и военный аналитик, отслеживающий войну, написал в отчете в среду, что “общая ситуация в районе Бахмута ухудшается для украинцев, главным образом потому, что российский огонь контролирует основные дороги снабжения, ведущие в город”. Но пока вывести войска “просто так” нельзя. По заявлениям украинского командования, они “внимательно следят за ситуацией” и “рассматривают все возможные варианты развития событий”.

Как бы то ни было, бои за Бахмут все еще продолжаются. Украинская линия обороны, несмотря на ее прорывы в некоторых местах, по-прежнему держится. Когда она будет прорвана и чем это обернется для украинской армии — узнаем в ближайшем будущем.