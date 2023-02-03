CША больше не считают Великобританию высококлассной военной державой

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3 февраля 2023, 19:40 Анатолий Гольдман,

Поставки вооружений Украине сильно ослабили военные потенциалы многих стран Европы. От этого, безусловно, несметно обогатился Военно-промышленный комплекс Соединенных Штатов, работающий круглые сутки семь дней в неделю, чтобы покрыть запросы союзников по НАТО. Однако вот Великобритания от этого точно проиграла вдвойне, теперь ее даже не считают “высококлассной военной державой”.

“Генерал США предупреждает, что британская армия больше не является боевой силой высшего уровня, сообщают источники в министерстве обороны” — так начинается статья издания “Skynews”. По мнению ее автора, “Риши Сунак рискует потерпеть неудачу в своей роли "премьер-министра военного времени", если он не предпримет срочных действий, учитывая растущую угрозу безопасности, исходящую от Владимира Путина”. Незавидна участь Сунака, ставшего “козлом отпущения” после не самого удачного правления Бориса Джонсона и Лиз Трасс, особо активно поддерживавших Украину вооружением. Решение о поставке Украине танков “Challenger” лишь подтвердило факт того, что Великобритания решила идти, что называется, “ва-банк”, но для ее политических верхов это будет дорого стоить.

Высокопоставленный американский генерал в частном порядке сообщил министру обороны Бену Уоллесу, что британская армия больше не рассматривается как боевая сила высшего уровня, сообщили источники в министерстве обороны. Было заявлено, что “снижение боеспособности - после десятилетий сокращений в целях экономии денег - необходимо было обратить вспять быстрее, чем планировалось, после войны России на Украине”.

"Итог... это целая армия, неспособная защитить Великобританию и наших союзников в течение десятилетия", - сказал один из источников в министерстве обороны.

“Skynews” пишет, что решение проблемы заключается в увеличении оборонного бюджета как минимум на 3 млрд фунтов стерлингов в год, прекращении плана по дальнейшему сокращению численности армии и ослабление правил закупок, которые препятствуют способности Великобритании быстро закупать оружие и боеприпасы в мирное время.

"История оглянется на выбор, который они сделают в ближайшие недели, как на основополагающий для того, действительно ли это правительство верит, что его главной обязанностью является защита королевства, или это просто лозунг, который произносят на словах".

Ситуация и вправду до ужаса комична, издание приводит целый список проблем, некоторые из которых “смертельны” при начале конфликта:

1. У вооруженных сил Великобритании закончатся боеприпасы "через несколько дней", если их призовут к бою;

2. У Великобритании нет возможности защитить свое небо от ракетных ударов и ударов беспилотников, которые переживает Украина;

3. Потребуется от пяти до 10 лет, чтобы армия смогла выставить боевую дивизию численностью от 25 000 до 30 000 военнослужащих при поддержке танков, артиллерии и вертолетов;

4. Около 30% вооруженных сил Великобритании, находящихся в состоянии повышенной готовности, являются резервистами, которые не могут мобилизоваться в установленные НАТО сроки - "так что мы окажемся в недостаточном количестве";

5. Большая часть армейского парка бронетехники, включая танки, была построена от 30 до 60 лет назад, и полная замена ожидается не раньше, чем через несколько лет;

6. Европейские державы, такие как Франция и Германия, объявили о планах значительного увеличения расходов на оборону после полномасштабного вторжения России в Украину в прошлом году.

Иными словами, армия Великобритании небоеспособна в случае полномасштабной войны на континенте. Ее запасы опустошены, а численность заставляет желать лучшего. Как из этой ситуации будет выбираться правительство Риши Сунака — загадка.