В Одесской области правоохранители задержали нацгвардейца, который вымогал деньги у вдовы погибшего военнослужащего

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3 февраля 2023, 17:48 Источник: Московский Комсомолец

В Одесской области правоохранительные органы задержали заместителя командира батальона Национальной гвардии. Выяснилось, что мужчина вымогал деньги у вдовы погибшего военнослужащего Вооруженных сил Украины, пишут местные СМИ.

Сообщается, что злоумышленник просил 10% от гарантированных правительством выплат. Сумма составляла примерно 1 млн гривен.

В итоге мужчину задержали, когда он получил 150 тысяч гривен. Местные СМИ пишут, что есть вероятность, что мошенник вымогал деньги ещё у четырех женщин.