Умер модельер Пако Рабан — ему было 88 лет

Известный модельер Пако Рабан умер на 89 году жизни в департаменте Финистер на западе Франции, сообщила Le Monde.
«Пако Рабан скончался в пятницу, 3 февраля, в возрасте 88 лет, оставив после себя образ человека, оставившего свой уникальный след в истории моды», - написала газета.
Пако Рабан (настоящее имя Франсиско Рабанеда-и-Куэрво) родился в стране Басков. Учился и работал во Франции, где основал собственный дом высокой моды Paco Rabanne.
Рабана называют революционером в мире моды 1960-х годов. Он стал знаменит своей одеждой, изготовленной из альтернативных материалов — бумаги, металла, пластика.
Сегодня бренд Paco Rabanne принадлежит испанскому модному концерну Puig.