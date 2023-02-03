Пользователей Twitter возмутила реакция руководства США на появление «китайского шара-шпиона»

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3 февраля 2023, 17:31 Источник: РИА Новости

Maksim Konstantinov/Global Look Press

Пользователей Twitter возмутила реакция американского руководства на появление «китайского шара-шпиона» в воздушном пространстве страны.

Один из комментаторов задался вопросом, почему правительство не стало защищать пространство государства.

Другой пользователь предложил освободить президента страны с должности, если Байден не планирует вступать на защиту суверенитета Америки.

Третий читатель поинтересовался, что было бы, если бы шар прилетел из РФ.

Ранее отечественный политолог Сергей Марков в своем телеграм-канале написал о том, что США решили отложить план по Украине, который предложил директор ЦРУ Уильямом Бернсом из-за надежды на победу киевской стороны весной-летом текущего года.