Пользователей Twitter возмутила реакция руководства США на появление «китайского шара-шпиона»

Пользователей Twitter возмутила реакция американского руководства на появление «китайского шара-шпиона» в воздушном пространстве страны.
Один из комментаторов задался вопросом, почему правительство не стало защищать пространство государства.
Другой пользователь предложил освободить президента страны с должности, если Байден не планирует вступать на защиту суверенитета Америки.
Третий читатель поинтересовался, что было бы, если бы шар прилетел из РФ.
Ранее отечественный политолог Сергей Марков в своем телеграм-канале написал о том, что США решили отложить план по Украине, который предложил директор ЦРУ Уильямом Бернсом из-за надежды на победу киевской стороны весной-летом текущего года.