Читатели китайского портала «Гуанча»: НАТО хочет уничтожить Россию и Китай

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3 февраля 2023, 16:58 Источник: Московский Комсомолец

Читатели китайского портала «Гуанча» прокомментировали выступление российского президента Владимира Путина, которое состоялось в Волгограде. Напомним, что там прошел торжественный концерт в честь 80-летия победы в Сталинградской битве.

Глава государства рассказал о подвигах советских солдат, которые разгромили фашистские войска. Также президент РФ сообщил, что страна ответит на угрозу Запада, который продолжает поставлять оружие и танки Украине.

Один из читателей китайского сайта написал, что НАТО просто хочет уничтожить Китай и Россию. Многие с такой позицией согласились. Второй пользователь отметил, китайцы испытывают те же чувства, что и Владимир Путин, когда сталкиваются с нацизмом. Ещё один подписчик заявил: конфликта на Украине не было бы, если б Москву не притесняли.