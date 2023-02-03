Замглавы МИД России и Китая Руденко и Ма Чжаосю на встрече обсудили отношения между странами

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3 февраля 2023, 16:37 Источник: РИА Новости

MFA Russia/via Globallookpress.com

Заместители глав министерства иностранных дел РФ и КНР Андрей Руденко и Ма Чжаосю на встрече обсудили поступательное развитие между странами, а также дальнейшее развитие двухсторонних отношений в текущем году.

Отмечается, что во время беседы выявили высокий уровень нынешних российско-китайских отношений.

Также политики обменялись мнениями по международным и региональным вопросам и наметили действия для укрепления внешнеполитической координации.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в Кремле сделают объявление после одобрения лидером страны Владимиром Путиным обновленной концепции внешней политики государства.