Замглавы МИД России и Китая Руденко и Ма Чжаосю на встрече обсудили отношения между странами

Заместители глав министерства иностранных дел РФ и КНР Андрей Руденко и Ма Чжаосю на встрече обсудили поступательное развитие между странами, а также дальнейшее развитие двухсторонних отношений в текущем году.
Отмечается, что во время беседы выявили высокий уровень нынешних российско-китайских отношений.
Также политики обменялись мнениями по международным и региональным вопросам и наметили действия для укрепления внешнеполитической координации.
Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в Кремле сделают объявление после одобрения лидером страны Владимиром Путиным обновленной концепции внешней политики государства.