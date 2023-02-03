Читатели Die Welt прокомментировали решение немецкого правительства о передаче Киеву танков Leopard 1

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3 февраля 2023, 16:00 Источник: РИА Новости

Philipp Schulze/dpa

Читатели газеты Die Welt отреагировали на решение руководства Германии передать Киеву танки Leopard 1 и написали, что такие поставки больше похожи на программу утилизации старой техники.

Один из пользователей задался вопросом, когда украинская сторона подвергнет критике устарелость данных боевых машин.

Другой комментатор предположил, что танки ожидала утилизация или передача Украине.

Третий читатель решил, что в таком случае можно взять технику из военного музея в Дрездене.

Ранее спикер немецкого правительства Штеффен Хебештрайт заявил о том, что ФРГ приняла к сведению слова российского лидера Владимира Путина о боевых машинах Leopard, которые были произнесены в Волгограде.