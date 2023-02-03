Непоследовательность США в отношении Ирана привела к возобновлению ядерной программы

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3 февраля 2023, 14:05

МАГАТЭ сообщило, что Иран продолжает работать над ядерным оружием, несмотря на официальные соглашения. Тегеран отрицает все обвинения и уверяет МАГАТЭ в ошибке. МАГАТЭ всё чаще говорит о необходимости продолжить переговоры Тегерана и Вашингтона насчёт ядерной сделки, но, по мнению экспертов, она уже потеряла свою актуальность.



Генеральный директор МАГАТЭ отметил, что Иран реконструирует завод по производству обогащённого урана, не сообщив об этом МАГАТЭ. В январе те посетили завод с проверкой и обвинили Иран в обмане. В Тегеране же заявили, что сделка позволяет им работать с заводами, а МАГАТЭ поддаются панике.



У Ирана есть все материалы и техника, чтобы сделать ядерную бомбу, и упомянутый завод — важнейшая часть в цепочке производства. Поэтому МАГАТЭ напоминают о ядерной сделке. Тогда, в 2015 году, Иран вынудили отказаться от ядерных исследований в обмен на снятие санкций. Но в 2018 году Трамп объявил о возвращении санкций и выходе из ядерной сделки. Тегеран счёл это возможностью вернуться к ядерным испытаниям, раз санкции всё равно есть.



США не исключают военного принуждения Ирана к отказу от ядерного оружия. А вот от Москвы Тегеран уже получил поддержку.