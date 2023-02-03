У главного олигарха Украины Игоря Коломойского отняли паспорт и деньги, а теперь его хотят выслать в США

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3 февраля 2023, 13:49 Источник: Известия

К украинскому олигарху Игорю Коломойскому, которого ещё называют Беней, пришли с обыском. Мужчину обвиняют в растрате миллиарда долларов. Есть версия, что его хотят выдать США, где ему грозит тюремное заключение.

Служба безопасности Украины и Бюро экономической безопасности пришли к Коломойскому 1 февраля. Сообщается, что расследуется 10 преступлений. Среди них есть уклонения от уплаты налогов, вывод крупных партий нефтепродуктов на аффилированные компании и т.д. Все махинации связаны с организациями «Укрнафта» и «Укртатнафта», которые занимаются добычей нефти и её переработкой. По подсчетам следователей, сумма хищения составила 40 млрд гривен (1,08 млрд долларов).

Сейчас правительство Украины хочет выслать Коломойского в США, где его может ждать тюрьма. При этом закон Украины не предусматривает экстрадицию граждан другим государствам. Однако в прошлом году мужчину лишили паспорта, но не гражданства.

Эксперты по-разному оценивают эту ситуацию. Так, политолог Александр Дудчак заявил, что вероятность экстрадиции в США есть. «Выдадут — значит, Зеленский вообще ничего не решает. Не выдадут — все-таки минимальная субъектность у страны сохраняется», — сказал он.

А ведущий научный сотрудник Российского института стратегических исследований Олег Неменский сказал, что проведенные обыски – это спланированное действие, «спектакль». По его словам, Украина лишь только инсценирует борьбу с коррупционерами. «Вашингтон действительно озабочен разворовыванием помощи, которую отправляет на Украину. Но Киев отчаянно защищается, при всем информационном шуме реальных шагов не делает», — прокомментировал эксперт.