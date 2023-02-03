США меняют антироссийскую стратегию по Украине

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3 февраля 2023, 13:43

В США объявили о смене стратегии в решении украинского вопроса, так как Россия вновь пошла в наступление на Донбассе. Сообщил об этом профессор Университета Хопкинса и автор книг о внешней политике Хэл Брэндс.



У дипломатов получилась формула «эскалация для деэскалации», которую теперь они постараются применить. Стратегия имеет три направления. Первое связано с определением чётких целей США в этом конфликте. Америке нужна сильная, защищённая и экономически независимая Украина, а её географические границы не так важны. Второе — с поддержкой возможных ударов по Крыму. Третье — с поставками всё более передового вооружения Украине, на очереди должны быть дальнобойные ракеты и авиация.



Усиление военной поддержки Киева, по мнению Брэндса, должно склонить Москву к дипломатическому исходу.



В начале 2023 года Украине уже пообещали танки, чему был очень рад президент Зеленский. Тогда он не забыл упомянуть, что Украина хотела бы видеть дальнобойное вооружение и самолёты. Однако здесь у США и союзников пока нет единого мнения, так как всегда есть опасения применения Россией оружия более высокого уровня поражения.