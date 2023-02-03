Киев обвиняет Тбилиси в покушении на убийство гражданина Украины Саакашвили

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3 февраля 2023, 09:23

Словесная перепалка Украины и Грузии перешла на новый этап. Президент Незалежной Владимир Зеленский обвинил грузинское правительство в попытках убить бывшего главу государства Михаила Саакашвили, который находится в заключении и нуждается в серьёзной оперативной медицинской помощи.



Экс-президент Грузии имеет украинское гражданство. Ранее он занимал на Украине государственные должности. В Киеве полагают, что Саакашвили должен быть освобождён из тюрьмы и возвращён на вторую родину. Во внешнеполитическом ведомстве Незалежной считают, что в тюрьме над Саакашвили издеваются: он сбросил вес и уже не похож на себя.



В Грузии сочли обвинения со стороны украинских политиков оскорбительными и неприемлемыми. Грузинский парламентарий Рати Ионатамишвили заявил, что узник номер один находится в лучшей клинике республики. Его лечат лучшие врачи страны.



На фоне происходящих на Украине событий, власти Грузии считают, что Россия обязана вывести войска из обеих стран: из Донбасса и Южной Осетии с Абхазией.