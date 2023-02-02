Франция направит в Польшу 150 военных для обучения солдат ВСУ

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2 февраля 2023, 21:25 Источник: РИА Новости

В Польшу будет направлено 150 военнослужащих из Франции для обучения солдат ВСУ, сообщил пресс-секретарь МИД Польши Лукаш Ясина в четверг, 2 февраля.

Отмечается, что отправление солдат будет выполнено в рамках миссии ЕС по военной помощи Украине EUMAM Ukraine.

Напомним, что ранее президент Украины Владимир Зеленский расшифровал понятие «гарантии безопасности» для украинской стороны. По его словам, предоставляя гарантии по обеспечению безопасности, «помогающие страны» должны направлять своих военнослужащих на место боевых действий СВО.