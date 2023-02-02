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Экс-госсекретарь Помпео: Китай во главе с Си Цзиньпином более опасен, чем Россия

, 19:26 Источник: РИА Новости

Экс-госсекретарь Помпео: Китай во главе с Си Цзиньпином более опасен, чем Россия
Фото: Kremlin Pool/Global Look Press

Экс-госсекретарь США Майк Помпео заявил телеканалу Sky News, что Китай верит в свое мировое господство и является особо опасной страной. 

По его словам, по сравнению с президентом РФ Владимиром Путиным китайский лидер Си Цзиньпин представляет для мира гораздо большую угрозу, так как последний верить в свое мировое господство. Он также подчеркнул, что Пекин играет решающую роль в глобальной экономике, приводит его слова РИА Новости. 

«У него есть экономика, которая может соперничать по размерам с экономикой Соединенных Штатов Америки, высокоэффективная космическая, военная и киберпрограммы... Теперь мы видим его намерения» — заключил Помпео.

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