Экс-госсекретарь Помпео: Китай во главе с Си Цзиньпином более опасен, чем Россия

Аргументы Недели → В мире 13+

2 февраля 2023, 19:26 Источник: РИА Новости

Фото: Kremlin Pool/Global Look Press

Экс-госсекретарь США Майк Помпео заявил телеканалу Sky News, что Китай верит в свое мировое господство и является особо опасной страной.

По его словам, по сравнению с президентом РФ Владимиром Путиным китайский лидер Си Цзиньпин представляет для мира гораздо большую угрозу, так как последний верить в свое мировое господство. Он также подчеркнул, что Пекин играет решающую роль в глобальной экономике, приводит его слова РИА Новости.

«У него есть экономика, которая может соперничать по размерам с экономикой Соединенных Штатов Америки, высокоэффективная космическая, военная и киберпрограммы... Теперь мы видим его намерения» — заключил Помпео.