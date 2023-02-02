Вучича ЕС заставляет признать независимость Косово

2 февраля в парламенте Сербии выступит президент Вучич. Он представит план ЕС по независимости Косово. Это позволит стране избежать санкций и изоляции, которыми угрожает Запад.
План ЕС, являющийся ультиматумом Белграду, обнародовали 20 января, когда проходили переговоры сербского президента и западных эмиссаров. В обращении к нации Вучич признался, что его поставили перед фактом - если Сербия не признаёт независимость Косово, то лишится инвестиций, не попадёт в ЕС, а граждане не смогут перемещаться по Европе. Обсуждать план будут с правительством и народов.
Сербская сторона давно требует создания в Косово Сообщества сербских муниципалитетов, и новый план предусматривает это, и даже предлагает версию устава. Но у властей Сербии нет сомнений, что как только Косово окажется независимым, моментально окажется в ЕС и НАТО, а на его территории появятся иностранные военные и оружие, угрожающее не Белграду, а Москве. Это ослабит отношения Сербии и России.
Большинство партий Сербии уже выступили против проекта и организовали митинги. Но сербские и европейские эксперты сходятся во мнении, что проблема независимости Косово может быть решена уже весной.
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