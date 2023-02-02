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В ГД внесли законопроект, направленный на усиление дисциплинарного наказания для военнослужащих

, 18:39 Источник: РИА Новости

В ГД внесли законопроект, направленный на усиление дисциплинарного наказания для военнослужащих
Фото: Кошелев Илья/news.ru via globallookpress.com

В Государственную думу (ГД) внесен законопроект, который предлагает не выплачивать военнослужащим, отбывающим дисциплинарное наказание, денежное довольствие. Авторами закона выступили глава думского комитета по обороне Андрей Картаполов (ЕР) и замглавы комитета ГД по обороне Андрей Красов (ЕР). 

Цель законопроекта — усиление эффективности дисциплинарного ареста путем отказа от выплат провинившимся военнослужащим. Поправку планируется внести в ФЗ «О денежном довольствии военнослужащих и предоставлении им отдельных выплат». 

Ранее Минфин не одобрил ранее подержанный несколькими органами власти законопроект о запрете продажи вейпов.

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