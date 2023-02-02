ATOP: шенгенские визы теперь будут представлены в цифровом варианте, но есть ряд исключений

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2 февраля 2023, 17:27 Источник: РИА Новости

Фото: Torsten Becker/imageBROKER.com

Законопроект о цифровизации процедур на получение виз в Шенгенской зоне был одобрен Европарламентом, сообщает АТОР в четверг, 2 февраля.

Целью проекта является создание единой общеевропейской платформы для облегчения подачи заявления на соответствующую визу. Также предусматривается замена бумажной наклейки в паспорте на цифровой документ (визу).

Помимо удобства, по мнению автора законопроекта, повысится и безопасность выдачи виз: количество поддельных документов должно сократится.

Форма выдачи «шенгена» подразумевает 2D-штрих-код, который криптографически подписан органом по сертификации подписей страны (CSCA).

Однако для подачи заявления в электронном формате есть ряд исключений: те, кто подает визу впервые, не обновлял свою биометрию более пяти лет, путешествует с детьми или поменял паспорт, будут обязаны лично посетить визовый центр.