США стремятся переместить «мастерскую мира» из Китая в Индию

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2 февраля 2023, 16:32

В столице США встретились Джейк Салливан, помощник президента по нацбезопасности, и Аджит Довал, премьер-министр Индии. Они договорились о сотрудничестве в сфере высоких технологий и военного вооружения.



Учитывая геополитическое усиление Китая, США стремится как можно быстрее переместить «мастерскую мира» из КНР в Индию, чтобы не только нанести экономический вред, но и создать конфронтацию между Пекином и Дели. Однако эксперты считают, что проект Вашингтона пусть и выполним, но не так легко и быстро, как хотелось бы американским чиновникам. У Индии есть потенциал в виде рабочей силы, но инфраструктура, прежде всего транспортная, не так хорошо развита.



США хочет совместно развивать изучение искусственного интеллекта, а также производить больше вооружения в Индии, чтобы ослабить сотрудничество с ВПК России. В Дели уже отметили, что тогда США придётся удалить все ограничения на въезд граждан Индии в Америку, чтобы те могли свободно работать и учиться.



Специалисты считают, что США планирует сразиться с Китаем в области высоких технологий, и планирует привлечь к этому Индию и Тайвань. Но такие союзники не захотят портить отношения с Китаем, да и Китай давно ушёл вперёд в этой гонке и догнать его Западу будет непросто.