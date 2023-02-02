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Офицер Циммерман: жители стран Запада не готовы жертвовать собой ради украинцев

, 16:31 Источник: РИА Новости

Офицер Циммерман: жители стран Запада не готовы жертвовать собой ради украинцев
Фото: Ann-Marie Utz/dpa

Страны Запады непостоянны, когда дело доходит до принятия долгосрочных военных обязательств, заявил экс-командир танкового батальона армии США Р. В. Циммерман в беседе с изданием 19Fortyfive. 

По его словам, Соединённым Штатам и странам Европы важно не переоценить возможности своей помощи в качестве поставок вооружения. Циммерман отметил косвенное участие Америки в конфликтах в Афганистане и Ираке, при этом подчеркнул, что противостояние было с бедными странами, не имеющими военных ресурсов в большом количестве.   

Смотря на прошлый опыт, американцы готовы вести противоборство с РФ, однако если им предложат участвовать в военной операции в качестве живой силы, то население возразит. 

Именно поэтому Циммерман отметил, что жители Запада «довольно непостоянные когда дело доходит до принятия долгосрочных военных обязательств». Особенно тех, которые могут привести к большим потерям.

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