Economist: украинские солдаты считают, что им не хватает оружия для наступления

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2 февраля 2023, 16:17 Источник: РИА Новости

Фото: Ann-Marie Utz/dpa

Издание Economist выпустило статью, в которой рассказано об отношении украинских военнослужащих к нынешнему состоянию армии Украины.

Несмотря на новости о скором контрнаступлении украинских войск, сами военнослужащие страны оценивают боеспособность армии как недостаточную. В материале указано, что нехватка вооружения мешает Киеву осуществить наступление на войска РФ.

При этом военнослужащие ВСУ отметили особую роль климатических факторов, боеготовности ВСУ и западных поставок в повышении шансов скорого наступления украинской армии.