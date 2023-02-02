Economist: украинские солдаты считают, что им не хватает оружия для наступления

Издание Economist выпустило статью, в которой рассказано об отношении украинских военнослужащих к нынешнему состоянию армии Украины.
Несмотря на новости о скором контрнаступлении украинских войск, сами военнослужащие страны оценивают боеспособность армии как недостаточную. В материале указано, что нехватка вооружения мешает Киеву осуществить наступление на войска РФ.
При этом военнослужащие ВСУ отметили особую роль климатических факторов, боеготовности ВСУ и западных поставок в повышении шансов скорого наступления украинской армии.