Подписывайтесь на «АН»:

Telegram

Дзен

Новости

Также мы в соцсетях:

ВКонтакте

Одноклассники

Twitter

Аргументы Недели → В мире 13+

Economist: украинские солдаты считают, что им не хватает оружия для наступления

, 16:17 Источник: РИА Новости

Economist: украинские солдаты считают, что им не хватает оружия для наступления
Фото: Ann-Marie Utz/dpa

Издание Economist выпустило статью, в которой рассказано об отношении украинских военнослужащих к нынешнему состоянию армии Украины. 

Несмотря на новости о скором контрнаступлении украинских войск, сами военнослужащие страны оценивают боеспособность армии как недостаточную. В материале указано, что нехватка вооружения мешает Киеву осуществить наступление на войска РФ.  

 

При этом военнослужащие ВСУ отметили особую роль климатических факторов, боеготовности ВСУ и западных поставок в повышении шансов скорого наступления украинской армии.

Подписывайтесь на Аргументы недели: Новости | Дзен | Telegram

Природа

Политика