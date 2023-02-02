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Минобороны РФ: артиллеристы уничтожили два склада ВСУ с боеприпасами в Херсонской области

, 15:12 Источник: РИА Новости

Артиллерия Вооруженных сил РФ (ВС РФ) поразила два украинских склада, сообщает Министерство обороны России в четверг, 2 февраля.

Из ежедневной сводки оборонного ведомства ясно, что в результате работы российских артиллеристов на Херсонском направлении, около города Херсон и населенного пункта Змиевка было ликвидировано два склада с боеприпасами ВСУ.

Сегодня утром также стало известно об уничтожении очередного хранилища боеприпасов Вооруженных сил Украины. Склад был уничтожен в Херсонской области, около населенного пункта Зеленовка.

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