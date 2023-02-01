Постпред Мальты при ООН Фрейзер: заседание организации по Украине 24 февраля пройдет на министерском уровне

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1 февраля 2023, 22:34

Фото: Lev Radin/Keystone Press Agency

Постпред Мальты при ООН Ванесса Фрейзер заявила, что заседание Совета Безопасности ООН по Украине пройдёт на министерском уровне.

Она отметила, что дебаты СБ ООН пройдут на высоком уровне.

«Ожидаем участия министров других стран-членов СБ», — подчеркнула Фрейзер.

Она также уточнила, что пока не знает, на каком уровне будет представлена Украина. Об участии украинского главы Владимира Зеленского также нет информации.

24 февраля 2023 года пройдет заседание СБ ООН и Украины. Основной темой мероприятия станет установление мира на Украине. Дискурс будет проводиться в форме дебатов, соответственно, в нем могут принять участие не только страны-члены Совбеза ООН, но и другие.