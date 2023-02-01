Врио главы департамента военно-технической политики Украины Александр Лин подал в отставку

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1 февраля 2023, 21:31 Источник: РИА Новости

Фото: Attila Husejnow/Keystone Press Agency

Врио департамента военно-технической политики Украины Александр Лиев подал в отставку. Об этом сообщает РИА Новости в среду, 1 февраля, со ссылкой на украинский источник.

В сообщении указывается, что его снятие с должности обуславливается желанием уволиться по собственному желанию.

Известно, что глава Министерства обороны Украины Алексей Резников не рассматривал заявление об увольнении Лиева по причине нахождения в командировке.

Ранее стало известно, что украинский президент Владимир Зеленский снял с должности глав пяти регионов, в частности тех, части которых находятся под контролем Запорожской и Херсонской областей. Уволенный с должности главы Киевской области Алексей Кулеба был назначен замглавы офиса президента Украины.