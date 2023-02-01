Blick: 39 беженцев с Украины обратились в суд Люцерна из-за низких пособий

Аргументы Недели → В мире 13+

1 февраля 2023, 19:52 Источник: РИА Новости

Фото: imago-images.de

Около сорока беженцев с Украины обратились в местный суд с иском на низкие социальные пособия, сообщает швейцарский портал Blick.

В центре для беженцев города Люцерн предоставлено политическое убежище для украинцев. Как сообщают швейцарские издания, жители Украины выразили недовольство в связи с предельно низкими пособиями — около $12 в день. С соответствующим иском украинские беженцы подали иск в местный суд.

«Это делается для того, чтобы проверить, не нарушают ли ставки социальной помощи, которые кантон выплачивает лицам, ищущим убежища, федеральное законодательство», — передает слова швейцарского портала РИА Новости.

Отметим, что Швейцария является одной из самых дорогих для жизни стран.

Город Люцерн находится в центре Швейцарского плато и является столицей немецкоязычного кантона (прим. единица административного деления — «Аргументы»).