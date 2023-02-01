Глава Брянской области Богомаз: с начала СВО из-за украинских обстрелов погибли 4 человека, разрушено 235 домов

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1 февраля 2023, 19:28 Источник: РИА Новости

Фото: MOD Russia/via Globallookpress.com

С начала ведения СВО в Брянской области погибли 4 местных жителя, еще 22 получили ранения. Об этом сообщил губернатор региона Александр Богомаз в среду, 1 февраля.

По его словам, с 24 февраля 2022 года по области было нанесено 272 удара ВСУ, включая авиаудары, минометные и артиллерийские обстрелы.

Об этом представитель власти заявил на совещании под председательством российского президента по восстановлению жилой инфраструктуры.

За ущерб от ударов вооруженных сил Украины была оказана финансовая помощь в размере ₽4,4 млн.

«Всего у нас было разрушено 235 частных домов и домовладений, полностью - семь домов», — заявил губернатор.