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Глава Брянской области Богомаз: с начала СВО из-за украинских обстрелов погибли 4 человека, разрушено 235 домов

, 19:28 Источник: РИА Новости

Глава Брянской области Богомаз: с начала СВО из-за украинских обстрелов погибли 4 человека, разрушено 235 домов
Фото: MOD Russia/via Globallookpress.com

С начала ведения СВО в Брянской области погибли 4 местных жителя, еще 22 получили ранения. Об этом сообщил губернатор региона Александр Богомаз в среду, 1 февраля. 

По его словам, с 24 февраля 2022 года по области было нанесено 272 удара ВСУ, включая авиаудары, минометные и артиллерийские обстрелы. 

Об этом представитель власти заявил на совещании под председательством российского президента по восстановлению жилой инфраструктуры. 

За ущерб от ударов вооруженных сил Украины была оказана финансовая помощь в размере ₽4,4 млн. 

«Всего у нас было разрушено 235 частных домов и домовладений, полностью - семь домов», — заявил губернатор.

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