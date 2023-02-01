При стрельбе в метро Вашингтона ранен 1 человек

На одной из станций метрополитена Вашингтона произошла стрельба, информирует РИА Новости со ссылкой на социальные сети местной транспортной полиции.
Происшествие произошло на станции Potomac Avenue Station. Неизвестный открыл стрельбу в общественном месте, на данный момент органы силовых структур сообщают о его задержании.
По предварительным данным пострадал один человек — он получил огнестрельное ранение.
Ранее, 4 января, на северо-западе Вашингтона двумя неизвестными была открыта стрельба. Согласно сообщению полиции, целью преступников были именно пострадавшие и погибшие люди. Отмечается, что в результате инцидента один человек скончался на месте, трое были ранены, в том числе ребенок 8 лет.