Сын президента США Хантер Байден угрожал своей сотруднице удержать зарплату, если она не свяжется с ним без одежды по видеосвязи

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1 февраля 2023, 17:46 Источник: compromat.ru

Зарубежные журналисты нашли новые шокирующие подробности из жизни 52-летнего сына президента США Хантера Байдена. Оказывается, мужчина пригрозил свой сотруднице удержанием ее зарплаты, если та откажется связаться с ним голой по видеосвязи. По информации корреспондентов, это уже четвертая сотрудница, до которой он домогался.

Сообщается, что девушка работала в его юридической фирме Owasco в 2018 и 2019 годах. В число ее обязанностей также входило наблюдение за подписанием документов с украинской газодобывающей фирмой Burismа. Однажды сотрудница недополучила около 800 долларов за работу, тогда она поинтересовалась у Байдена, когда получит деньги. Тот ответил, что все компенсирует, если она «наверстает упущенное»: онлайн или офлайн, на вечеринке.

Об этом инциденте стало известно, когда Хантер в нетрезвом виде оставил свой ноутбук в мастерской по ремонту компьютеров. Устройство передали в ФБР, там сотрудники ведомства и обнаружили все подробности «тайной» жизни сына американского президента. Сообщается, что в ноутбуке хранились пикантные видео и фотографии с участием несовершеннолетних девушек. Более того, сотрудники ФБР увидели, как Байден употребляет наркотики в одном из роликов. По мнению зарубежных журналистов, многие сцены попадают под уголовную статью, и если бы Хантер не был бы сыном президента, то он бы давно сидел в тюрьме.