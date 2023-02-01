Премьер Израиля Нетаньяху рассматривает возможность поставок Украине систем ПРО «Железный купол»

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1 февраля 2023, 18:24 Источник: РИА Новости

Фото: Ilia Yefimovich/dpa

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху в среду, 1 февраля, заявил, что поставит Украине системы ПРО «Железный купол».

По его словам, США ранее уже направили ВСУ в качестве военной помощи большую часть боеприпасов, которые ранее находились в Израиле.

Иерусалим решительно настроен направить Украине тактическую систему ПРО, предназначенную для защиты от неуправляемых ракет «Железный купол».

Премьер-министр Израиля также отметил, что готов быть посредником на возможных переговорах России и Украины.