Bloomberg: СПГ-танкер сел на мель в Суэцком канале

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1 февраля 2023, 17:47 Источник: Интерфакс

Танкер с грузом сжиженного природного газа сел на мель в Суэцком канале. Об этом со ссылкой на управляющую компанию Leth Agencies сообщает агентство Bloomberg.

Агентство со ссылкой на слова управляющего директора компании Отто Джервелла сообщает, что СПГ-танкер Grace Emilia продолжит движение в ближайшие часы.

В материале отмечается, что это уже не первый инцидент в Суэцком канале, 9 января ЧП произошло с сухогрузом MV Glory, проблему удалось решить за несколько часов, в марте 2021 года полностью перегородив Суэцкий канал сел на мель 400-метровый контейнеровоз Ever Given, тогда движение по каналу было полностью заблокировано на неделю.



