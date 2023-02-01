РИА Новости: на саммите ЕС и Украины будут обсуждаться вопросы восстановления страны

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1 февраля 2023, 16:47 Источник: РИА Новости

Фото: Tim Finlan/ZUMAPRESS.com

Список тем, которые будут обсуждаться на встрече Украины и Евросоюза, оглашен неназванным источником. Информацию предоставило агентство РИА Новости в среду, 1 февраля.

3 февраля 2022 года в Киеве пройдет двусторонний саммит Европейского союза (ЕС) и Украины.

Как сообщает источник, на встрече будут обсуждены вопросы восстановления Украины, ответственности за агрессию, «трибунала» по стране, замороженные активы РФ, которые ранее планировали использовать для «реконструкции» Украины.

Напомним, что одна из целей Киева в организации саммита — это ускоренный процесс вступления в ЕС. Премьер-министр страны Денис Шмыгаль в интервью для Politico был убежден, что в 2023 году Украина достигнет заключительного этапа в евроинтеграции — стадии переговоров. Однако, издание отметило, что этот план маловероятен. Позже источник в одной из европейских делегаций сообщил, что страны Евросоюза не спешат с принятием Украины в объединение и не обещают государству устроенный процесс вступления.