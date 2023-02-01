В ЦАР задержаны четыре сотрудника DHL, подозреваемые в покушении на главу «Русского дома» Сытого

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1 февраля 2023, 16:24 Источник: РИА Новости

Сотрудники DHL. Фото: Bernd Wüstneck/globallook.com

Четыре сотрудника курьерской компании DHL задержаны в Центральноафриканской республике по подозрению в причастности к покушению на главу «Русского дома» в Банги Дмитрия Сытого. Об этом сообщает в среду «РИА Новости» со ссылкой на источник в полиции.

Пе его словам, под стражу помещены трое мужчин и одна женщина. Их ожидает процесс, инициированный прокуратурой Банги. При этом, как отметил собеседник агентства, никто из задержанных свою причастность к произошедшему не признает.

Руководитель «Русского дома» в Банги Дмитрий Сытый был ранен в результате покушения на него 16 декабря прошлого года — в его руках взорвалась посылка, отправленная на его имя из Того.