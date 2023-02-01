Подписывайтесь на «АН»:

Telegram

Дзен

Новости

Также мы в соцсетях:

ВКонтакте

Одноклассники

Twitter

Аргументы Недели → В мире 13+

В ЦАР задержаны четыре сотрудника DHL, подозреваемые в покушении на главу «Русского дома» Сытого

, 16:24 Источник: РИА Новости

В ЦАР задержаны четыре сотрудника DHL, подозреваемые в покушении на главу «Русского дома» Сытого
Сотрудники DHL. Фото: Bernd Wüstneck/globallook.com

Четыре сотрудника курьерской компании DHL задержаны в Центральноафриканской республике по подозрению в причастности к покушению на главу «Русского дома» в Банги Дмитрия Сытого. Об этом сообщает в среду «РИА Новости» со ссылкой на источник в полиции.

Пе его словам, под стражу помещены трое мужчин и одна женщина. Их ожидает процесс, инициированный прокуратурой Банги. При этом, как отметил собеседник агентства, никто из задержанных свою причастность к произошедшему не признает.

Руководитель «Русского дома» в Банги Дмитрий Сытый был ранен в результате покушения на него 16 декабря прошлого года — в его руках взорвалась посылка, отправленная на его имя из Того.  

Подписывайтесь на Аргументы недели: Новости | Дзен | Telegram

Общество

В мире

Сын президента США Хантер Байден угрожал своей сотруднице удержать зарплату, если она не свяжется с ним без одежды по видеосвязи

Зарубежные журналисты нашли новые шокирующие подробности из жизни 52-летнего сына президента США Хантера Байдена. Оказывается, мужчина пригрозил свой сотруднице удержанием ее зарплаты, если та откажется связаться с ним голой по видеосвязи. По информации корреспондентов, это уже четвертая сотрудница, до которой он домогался.

Политика

Политика