Президент Польши предложил НАТО предоставить Украине гарантии безопасности до следующего саммита

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1 февраля 2023, 16:33 Источник: РИА Новости

Фото: Radek Pietruszka/Polska Agencja Prasowa

Польский глава Анджей Дуда предложил НАТО представить Украине гарантии безопасности до саммита организации в Литве. Об этом он заявил во время выступления, которое транслировало Польское телевидение 1 февраля.

По словам главы Польши, страна намерена «разработать соглашение о предоставлении Украине своеобразных гарантий безопасности со стороны НАТО». Как отметил Дуда, это должно обезопасить Украину в будущем.

Гарантии безопасности — это один из важнейших документов в Договоре о нераспространении ядерного оружия. Позитивные гарантии являются частью ядерной дипломатии. Так, страна, которая не обладает ядерным оружием (пр. — Украина), может получить гарантию на помощь от других государств (пр. — страны НАТО).

Ранее украинский президент Владимир Зеленский заявлял, что страна понимает под «гарантиями безопасности» отправку военнослужащих из других государств.