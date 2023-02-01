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Президент Польши предложил НАТО предоставить Украине гарантии безопасности до следующего саммита

, 16:33 Источник: РИА Новости

Президент Польши предложил НАТО предоставить Украине гарантии безопасности до следующего саммита
Фото: Radek Pietruszka/Polska Agencja Prasowa

Польский глава Анджей Дуда предложил НАТО представить Украине гарантии безопасности до саммита организации в Литве. Об этом он заявил во время выступления, которое транслировало Польское телевидение 1 февраля. 

По словам главы Польши, страна намерена «разработать соглашение о предоставлении Украине своеобразных гарантий безопасности со стороны НАТО». Как отметил Дуда, это должно обезопасить Украину в будущем. 

Гарантии безопасности — это один из важнейших документов в Договоре о нераспространении ядерного оружия. Позитивные гарантии являются частью ядерной дипломатии. Так, страна, которая не обладает ядерным оружием (пр. — Украина), может получить гарантию на помощь от других государств (пр. — страны НАТО). 

Ранее украинский президент Владимир Зеленский заявлял, что страна понимает под «гарантиями безопасности» отправку военнослужащих из других государств.

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