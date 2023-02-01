Французы вновь бастуют против повышения пенсионного возраста

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1 февраля 2023, 13:14 Источник: Коммерсант

Во Франции началась вторая забастовка против повышения пенсионного возраста. Люди устраивают демонстрации, выходят на улицы с плакатами и кричащими призывами. Напомним, правительство страны предлагает гражданам выйти на пенсию не в 62, а в 64 года.

Первая забастовка была 19 января. Сообщается, что число недовольных за это время значительно выросло. Если ранее против реформы выступало 68% респондентов, то сейчас их стало 72%. Тогда, по подсчетам профсоюзов, на улицы вышло 2 млн человек. Сколько на этот раз, станет известно позже.

Сообщается, что в результате забастовки начались перебои с транспортом. Парижское метро работает только в часы пик, к тому же функционируют не все линии. Электрички тоже стали ходить реже. Практически все водители автобусов и поездов находятся сейчас на митинге. Что касается самолетов, то 20% сотрудников авиакомпаний воспользовались правом на забастовку.

Чиновники и школьные учителя также не вышли на работу, а ученики расписывают антиправительственные лозунги на стенах зданий.

Отмечается, что премьер-министр Элизабет Борн не намерена прислушиваться к гласу народа. По ее словам, новый законопроект «не подлежит обсуждению».