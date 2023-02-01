В Давосе президенту Сербии Вучичу пригрозили компроматом

Заявление президента Сербии А. Вучича об украинской принадлежности Крыма и Донбасса, стало неожиданностью для русских, но не спасло его: Евросоюз всё же предъявил ему ультиматум признать независимость Косово.
Увы, другом России он никогда не был. Его политика состояла в том, чтобы обещать абсолютно всем абсолютно всё. Такое могло продолжаться до тех пор, пока всем это было выгодно, но теперь, в условиях небывалого обострения между русскими и НАТО, всё иначе. Но сербский народ, в отличие от власти, остаётся преданным союзником России. Общественное мнение Сербии и позиция Сербской православной церкви – вот что не позволяет Вучичу ввести против России санкции и признать Косово, потому что Россия – постоянный член Совбеза ООН, отстаивающий сербскую территориальную целостность.
По-видимому, на Всемирном экономическом форуме в Давосе представители ЕС пригрозили Вучичу компроматом. Именно этот – личный – ультиматум так сильно испугал его, а вовсе не ультиматум сербскому народу об экономической изоляции. Вучич сейчас в персональном аду, ему страшно, он готов сдать Косово Западу. Поэтому и несёт чушь, что Сербия, дескать, в безвыходном положении. Сейчас Вучичу предстоит решить, кого он боится больше – Запада или собственного народа. Надо будет – народ простит Вучича. Но чего народ не простит никогда и никому, так это предательства.
- Запад решил дожать сербов именно теперь, потому что всерьёз рассматривает возможность русской победы и опасается, что сейчас у него последний шанс. Сербы тоже всерьёз рассматривают возможность вашей победы. И предвкушают её, - говорит политолог Стеван ГАЙИЧ – доктор философии, научный сотрудник Института европейских исследований (Белград), приглашённый профессор МГИМО, уроженец и житель Сербии. - Для нас, как и для вас, крайне важен суверенитет. Находясь почти в центре Европы, недалеко от Берлина, Парижа, Стамбула, мы не вписываемся в натовский миропорядок. И понимаем, что в случае вашей неудачи пострадаем даже больше, чем вы.
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