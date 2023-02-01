В Тель-Авиве напряглись: Иран может нанести ответный удар, подозревая Израиль в атаке на завод дронов

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1 февраля 2023, 12:31 Александр Крохмаль, Журналист

Фото: Unsplash.com

По Ирану нанесли удар неизвестные беспилотники. В результате были повреждены объекты оборонного значения. Среди подозреваемых в совершении атаки оказался Израиль.

Точное происхождение летательных аппаратов, использованных в нападении, на данный момент выясняется. Пока что нельзя сказать, что подозреваемые установлены.

Но всё же органы безопасности еврейского государства готовятся к различным сценариям. Их представители опасаются, что Иран может ударить в ответ, и тем самым инициировать целую серию смертей. В Тель-Авиве боятся, что из-за этого пострадают гражданские лица.