Польша своей милитаризацией посылает Европе сигнал недоверия

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1 февраля 2023, 10:00

Польское правительство повысит расходы на оборону. В этом году они составят 4% от ВВП, что является рекордным показателем для страны-члена НАТО. Премьер Польши Матеуш Моравецкий заявил, что страна готовится защищать свою землю.



По итогам прошлого года в армию мобилизованы 14 тысяч рекрутов. В итоге численность вооружённых сил составила 164 тысячи человек. В оборонном ведомстве республики готовы мобилизовать ещё 300 тысяч граждан.



Польское руководство выделяет деньги на приобретение современного вооружения из США, Южной Кореи. Закупаются ракетные системы, самолёты, артиллерийские установки, танки.



Европейские страны наблюдают за действиями Варшавы с любопытством. Эксперты считают планы Польши по перевооружению армии амбициозными, но маловероятными. Бюджет республики не позволит такого размаха. Планы восточного соседа слегка напугали Германию. Канцлер Олаф Шольц считает, что Польша не должна обгонять ФРГ по военной мощи.



Военные эксперты считают, что укрепление обороноспособности Польши является сигналом недоверия к Европе. Германия не готова отдавать первенство по мощности армии другой европейской стране. В обозримой перспективе оборонное ведомство получит 100 миллиардов евро дополнительно на покупку нового оружия.