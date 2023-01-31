Financial Times: конфликт на Украине выявил слабые места оборонной промышленности США

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31 января 2023, 14:17 Источник: Financial Times

Флаг США, Bulkin Sergey/news.ru via globallookpress.com

Конфликт на Украине, который требует использования большого количества боеприпасов, выявил уязвимость американской оборонной промышленности. Об этом пишет Financial Times.

Издание отмечает, что конфликт на Украине отличается высокой интенсивностью наземных боев.

«Огромное количество боеприпасов, необходимых для конфликта такого типа, выявило уязвимости оборонной промышленности США», - говорится в материале. Как пишет газета, это связано с нехваткой запчастей и рабочей силы в оборонной сфере.

Ссылаясь на мнение экспертов, FT пишет о том, что США будет сложнее отправлять вооружение своим союзникам в случае начала очередного масштабного конфликта. В качестве примера издание приводит потенциальное военное столкновение Пекина и Тайваня.

Как отмечает газета, при таком стечении обстоятельств обороноспособность США может оказаться под угрозой.



Ранее сообщалось о том, что из-за поставок гаубиц на Украину Дания также утрачивает важные элементы обороны.