Молдавия не предложила Приднестровью ничего нового, кроме капитуляции

Власти Молдавии намерены встретиться с руководством Приднестровья для обсуждения политических вопросов. В начале февраля парламент Молдавии примет закон о сепаратизме, в результате которого руководство непризнанной республики будет считаться избранным неконституционным путём.
Молдавия предложит Приднестровью вернуться в состав страны. В противном случае в отношении приднестровского бизнеса и чиновников будут введены санкции ЕС и США.
Участниками переговорного процесса по урегулированию приднестровского конфликта являются Россия, Украина, ОБСЕ. Европа и США выступают в качестве наблюдателей. Руководство Украины призывает президента Молдавии Майю Санду решить проблему силовым методом. Незалежная заинтересована в получении доступа к военным складам, находящимся на территории Приднестровья. На них хранится российское вооружение. На Западе такую инициативу не одобрили, однако начали накачивать Молдавию оружием.
Переговорный процесс между Кишинёвом и Тирасполем остановлен с 2019 года. Эксперты полагают, что диалог между сторонами возможен только после завершения конфликта на Украине.
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