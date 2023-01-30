Москва и Анкара умеют договариваться на взаимовыгодных условиях

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30 января 2023, 18:11

Политические отношения России и Турции остаются острой темой для обсуждений, так как президент Турции Реджеп Эрдоган нередко оказывается критиком российской внешней политики.



У России и Турции были и хорошие, и сложные времена в отношениях. Турция выступает против Рабочей партии Курдистана и присоединения Крыма. В России идеологии запрещены, а в Турции они есть и продвигаются президентом.



Реджеп Эрдоган поддерживает умеренный ислам и Палестину, благодаря чему завоевал уважение арабов с Ближнего Востока. Но на этом фоне произошёл конфликт с Башаром Асадом, которого поддерживают в Москве. И только благодаря дипломатической работе России удалось избежать более крупного конфликта.



Также Эрдоган хочет нарастить влияние в бывших странах Османской империи, о которой хорошее вспоминают только сами турки.



Третье направление — объединение тюркских народов в «Великий Туран». Над этим работают министерства образования и культуры.



Россия пока не выражала мнение по поводу идеологии Турции, но её участие в сирийском конфликте, строительство «Турецкого потока», а также сотрудничество в рамках «зерновой сделки» явно говорит, что Анкара и Москва умеют договариваться о взаимовыгодных условиях.