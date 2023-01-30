В США задумались о вреде газовых плит для здоровья человека

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30 января 2023, 16:33 Александр Крохмаль, Журналист

Фото: Unsplash.com

В Комиссии США по безопасности потребительских товаров заговорили о возможном запрете газовых плит в стране. Главным инициатором стал Ричард Трумка. По его мнению, газовые приборы загрязняют воздух в помещениях, и тем самым могут вызывать респираторные заболевания. После этого началась буря обсуждений.

Трумка был подвергнут жёсткой критике среди республиканцев. Но он не отступает. Политик ссылается на исследование, опубликованное в декабре 2022 года. Его авторы изучили 27 научных публикаций, вышедших после 2013 года и касающихся отрицательного воздействия газовых приборов на детей. Там были сделаны выводы, что 12.7% случаев детской астмы в США связаны с использованием газовых плит.

Во время приготовления пищи на газовых плитах образуется диоксид азота. В домах с газовыми плитами концентрация данного вещества может быть намного выше, чем в домохозяйствах с электроприборами. Диоксид действительно влияет на возникновение респираторных заболеваний. А ещё, при сгорании газа образуются частицы, не превышающие размером 2.5 микрометра. Их невозможно разглядеть, но при этом они спокойно проникают в лёгкие и даже в кровь.

В США 38% домохозяйств пользуются газовыми плитами. В отдельных штатах, таких как Нью-Джерси и Калифорния, отметка доходит до 70%. Многие американцы, включая президента Байдена, полный запрет таких плит не поддерживают. Поэтому вопрос, очевидно, останется открытым ещё на долгие годы.