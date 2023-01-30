Аргументы Недели → В мире 13+

30 января 2023, 15:18 Источник: РИА Новости

Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Западная сторона смогла отнять у Сербии Косово, а Крым же более никогда не станет украинским. Такое заявление на брифинге сделал президент Хорватии Зоран Миланович.

По его словам, Россия сможет сослаться на аннексию Косово, которую поддержали многие страны, когда будет затронут вопрос о принадлежности Крыма.

Политик отмечает, что Крым никогда не будет частью Украины, о чем говорят и говорили ведущие немецкие генералы.

Ранее заместитель министерства иностранных дел Российской Федерации Андрей Руденко заявил о том, что в настоящее время еще рано говорить о возможности участия президента РФ Владимира Путина в саммите «Большой двадцатки», который пройдет в Индии.