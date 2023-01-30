Geo: число погибших после взрыва в пакистанской мечети достигло 25 человек

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30 января 2023, 13:51 Источник: Geo

Бригада скорой помощи, CHROMORANGE / Bilderbox

Число жертв в результате взрыва в мечети пакистанского города Пешавар достигло 25 человек, насчитывается 120 пострадавших. Об этом, ссылаясь на местных чиновников, сообщает телеканал Geo.

Ранее было известно о 17 погибших и 90 пострадавших.

«Двадцать пять человек погибли, и по меньшей мере 120 пострадали из-за атаки смертника», - передает телеканал.

30 января в 13:40 по местному времени во время молитвы в мечети произошел взрыв, который осуществил террорист-смертник. Большинство из тех, кто находился в мечети, были представителями полиции, саперов и армии.

В ноябре прошлого года в пакистанском городе Кветта в результате взрыва террориста-смертника погибли подросток и полицейский.