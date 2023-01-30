«В дефиците даже лейкопластыри»: армия Германии столкнулась с нехваткой медикаментов, все ушло на Украину

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30 января 2023, 12:27

Британское издание The Economist отмечает, что армия ФРГ столкнулась с дефицитом медикаментов из-за помощи, направленной Украине.

Сообщается, что германские вооруженные силы находятся в «плачевном состоянии». Немецкие военнослужащие пользуются радиооборудованием, которому более 40 лет. При этом, из 350 БМП Puma в исправном состоянии находятся лишь 150.

Причиной таких проблем называют военную помощь Киеву.

«Запасов оружия и снарядов Бундесверу хватит на несколько дней, в дефиците даже лейкопластыри», - говорится в издании.