Компания Pfizer направляла «эволюцию» вируса COVID-19

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30 января 2023, 11:29 Анатолий Гольдман,

Теории об искусственном происхождении вируса Covid-19 обсуждались довольно давно, однако существенных доказательств этому так и не появлялось в информационном поле. На днях в сеть слили видео, на котором, как утверждается, запечатлен человек, идентифицированный как директор Pfizer. На нем он обсуждает планы компании по изучению возможности мутации вируса с целью упреждающей разработки новых вакцин с целью получения прибыли.

Человека, опознанного на видео, зовут Джордон Триштон Уокер, он является директором “Pfizer” в сфере исследований, разработок и стратегических операций. На видеоролике его можно увидеть обсуждающим планы компании по изучению возможности мутации вируса с целью упреждающей разработки новых вакцин. Этот процесс обычно называется "получением функции."

10-минутное видео, которое к утру четверга набрало более 10 миллионов просмотров в Twitter, снято в неизвестном баре или ресторане, и в нем показан разговор между Уокером и сотрудником “Project Veritas”.

На видео Уокер описывает идею мутирования вируса, еще он называет ее “направленной эволюцией”, и выражает обеспокоенность тем, что такие исследования могут быть опасными и привести к дальнейшим вспышкам. Затем он продолжает описывать отношения между Pfizer и регулирующими органами, которые, по его словам, выгодны для компании.

“Одна из вещей, которые мы изучаем, заключается в том, почему бы нам просто самим не мутировать [COVID], чтобы мы могли создавать ...превентивно разрабатывать новые вакцины, верно?” - говорит человек, опознанный Уокером. “Итак, мы должны это сделать. Однако, если мы собираемся это сделать, существует риск того, что, как вы можете себе представить, никто не захочет, чтобы фармацевтическая компания мутировала гребаные вирусы ”.

“Никому не говори. Обещай, что ты никому не расскажешь”, - говорит Уокер. “Способ, которым это [эксперимент] будет работать, заключается в том, что мы вводим вирус обезьянам, и мы последовательно заставляем их продолжать заражать друг друга, и собираем у них серийные образцы”.

Уокер также признает, что COVID был “дойной коровой” для Pfizer и, вероятно, останется таковой независимо от того, как развивается вирус, несмотря на опасность, которую он может представлять для общественности.

“Вы должны быть очень сдержанны, чтобы убедиться, что этот вирус [COVID], который вы мутируете, не создает чего-то, что просто распространяется повсюду”, - говорит мужчина. “Честно говоря, я подозреваю, что именно так вирус зародился в Ухане. Нет никакого смысла в том, что этот вирус появился из ниоткуда”.

“Мы не должны проводить исследования усиления функций с помощью вирусов. Регулярно - нет”, - добавил он. “Мы можем сделать эти выбранные структурные мутации, чтобы сделать их более мощными. По этому поводу продолжаются исследования. Я не знаю, как это будет работать. Лучше бы больше не было никаких вспышек, потому что, Господи Иисусе”.

Среди прочего, Уокер также высказывает предположения о том, что вирус возник в лаборатории, и подробно описывает отношения между фармацевтическим гигантом и регулирующими органами.