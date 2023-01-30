Польские крестьяне митингуют против дешевой украинской сельхозпродукции, допущенной в ЕС без пошлин и ограничений

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30 января 2023, 09:44

В прошлом году европейские власти разрешили украинским фермерам поставлять сельхозпродукцию на рынок ЕС без пошлин и ограничений. Это нанесло удар по польским крестьянам и аграриям, которые выступают против неограниченного ввоза украинской продукции в страну.



В Министерстве сельского хозяйства Польши считают необходимым восстановление пошлинного сбора на ввозимую с территории Незалежной кукурузы и другой продукции. Тяжёлое бремя украинских производителей требует внимания со стороны ЕС. Но от этого не должны страдать местные предприниматели, полагают в Варшаве. Польша намерена по этому вопросу найти союзников. Либерализация межгосударственной торговли ставит под угрозу целые отрасли.



В Польше готовы продолжить импорт украинских товаров, если власти ЕС компенсируют потери аграриям, владельцам складской инфраструктуры. Пока же крестьяне вынуждены выходить на протесты.



В небольших городах фермеры выехали на акции протеста на тракторах. Они просят правительство ввести 50%-ную пошлину на кукурузу, рапс и зерна, ввозимых с территории Украины.Польский город Хелм заблокировали фермеры, пострадавшие от беспошлинной политики Европы в отношении Украины.