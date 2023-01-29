Три члена парламента Ирана посетят объект минобороны в Иране

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29 января 2023, 15:20 Источник: РИА Новости

Члены комитета по национальной безопасности парламента Италии посетят объект Минобороны Ирана, по которому был нанесен удар, заявил член комитета Шахрияр Хейдари 29 января.

Ранее сообщалось, что в Исфахане произошёл взрыв на одном из объектов Минобороны. Ведомство уточняет, что критических повреждений инфраструктуры нет, никто не пострадал. При этом военные страны не уточняют, кто нанес удар.

«Три члена комитета по национальной безопасности и внешней политике парламента посетят Исфахан для осмотра места взрыва, произошедшего прошлой ночью (на объекте министерства обороны – ред.)», – приводит слова Хейдари РИА Новости.